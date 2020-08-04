» إصابات فيروس كورونا تتجاوز 18 مليون عالمياً

عرضت فضائية "الآن"، تقريراً بالفيديو لإحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا.



وذكر التقرير أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 692 ألفا و845 شخصا توفوا.

وذكر التقرير أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 692 ألفا و845 شخصا توفوا.