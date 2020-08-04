» إصابات فيروس كورونا تتجاوز 18 مليون عالمياً

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المصريون ـ متابعات

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عرضت فضائية "الآن"، تقريراً بالفيديو لإحصائيات إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا.
وذكر التقرير أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 692 ألفا و845 شخصا توفوا.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 155937 وفاة وأربعة ملايين و734246 إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 94665 وفاة ومليونين و750318 إصابة، وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيلها مليون و803695، لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات بواقع 38135 وفاة.
فيما جاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 856264، وإن لم تتجاوز وفياتها 14207.

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