» مسؤول أمني يكشف حجم "كارثة" انفجار بيروت

04 أغسطس 2020 - 11:00 م

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسؤول أمني لبناني كبير أعلن أن نحو 2700 طن من نترات الأمونيا تسببت في انفجار العاصمة بيروت.



وفي وقت سابق، أرجع وزير الداخلية انفجار مرفأ العاصمة بيروت إلى اشتعال نترات الأمونيا كانت مصادرة منذ عام 2014.

