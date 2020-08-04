ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى هذا الرقم الصادم

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أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار العاصمة بيروت إلى 73 قتيلًا و3700 مصاب حتى الآن.
وهز انفجار هائل منطقة مرفأ بيروت، الثلاثاء، بسبب انفجار عنبر يحوي نترات الأمونيا شديدة الانفجار.
كان وزير الصحة قد قال في بداية الانفجار، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3000.
وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وفقما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.
وقال مسؤول أمني كبير إن نحو 2700 طن من نترات الأمونيا تسببت في انفجار بيروت الضخم.

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