» شاهد: إصابة زوجة رامي عياش في انفجار لبنان

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رامي عياش
رامي عياش

المصريون ـ متابعات

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أصيبت زوجة الفنان رامي عياش بجروح في انفجار بيروت، أثناء تواجدها في منطقة الأشرفية بالقرب من الحادث، ما أدى تحطم الزجاج عليها ونقلها إلى المستشفى.
وظهرت داليدا والخدوش تترك آثارها على وجهها، والدماء تغطي يدها داخل المستشفى، وذكرت قناة «Et بالعربي» أن «عياش» كان في المنزل مع الأولاد وهم بخير، وأن الزوجة باتت بحالة أفضل الآن.
وأعلن الصحة اللبناني، حمد حسن، مقتل 73 شخصا وإصابة نحو 3700 آخرين نتيجة الانفجار الذي وقع بسبب نحو 2750 طنًا من نترات الأمونيا شديدة الانفجار.

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