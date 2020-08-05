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عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ700 ألف

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حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

تخطت وفيات كورونا حول العالم، الثلاثاء، حاجز الـ700 ألف، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي وفيات الفيروس حول العالم بلغ 700 ألف و710.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد وفيات بلغ 159 ألفا و729.
وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 95 ألفا و78، ثم المكسيك بـ48 ألفا و12.
وتصدرت العراق قائمة الدول العربية بحصيلة وفيات وصلت إلى 5 آلاف و17.
تلتها مصر في المرتبة الثانية بـ4 آلاف و888، ثم السعودية بألفين و984.
وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وتسبب الفيروس بإصابة أكثر من 18 مليون شخص، فيما تماثل 11 مليونا و334 ألفا و694 مصابا للشفاء. -

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