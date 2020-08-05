"يونيفيل" تعلن إصابة عدد من جنودها جراء انفجار بيروت

05 أغسطس 2020 - 12:50 ص

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في لبنان، إصابة بعض أفرادها جراء الانفجار الهائل الذى هز بيروت، الثلاثاء.



وقالت "يونيفيل"، في بيان، إنه نتيجة للانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، تضررت إحدى سفننا التابعة لفرقة العمل البحرية التي رست بالميناء، ما أدى إلى إصابة بعض أفرادها بجروح، حالة بعضهم "خطرة".

وأضافت: "نقوم بنقل جنود حفظ السلام المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج الطبي، فيما تقوم يونيفيل حاليا بتقييم الوضع، بما في ذلك حجم الأثر على أفراد القوة".



قال رئيس بعثة يونيفيل، قائد القوة الميجور جنرال ديل كول: "نحن مع لبنان حكومة وشعبا خلال هذه الفترة العصيبة، ونستعد للمساعدة وتقديم أي دعم".



من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريح صحفي، ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى أكثر من 63 قتيلا، وما يزيد على 3 آلاف جريح.

