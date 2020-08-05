الري تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

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إثيوبيا تفاجئ مصر ببيان مخالف للتوقعات عن السد

سد النهضة

وذكرت الصفحة نقلا عن وزارة الري أنه بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، فقد عُقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد الإثيوبي خلال يومي 4-5 أغسطس الجاري، إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الأثيوبي بتوجيه خطاب لنظيريه في كل من مصر والسودان مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء السد، ولا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.

وفى هذا الشأن، أكدت مصر على أن الخطاب الاثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الأمس برئاسة وزراء المياه، والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس المقبل.

وذكر البيان أن مصر طلبت وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي في 21 يوليو الماضي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه.

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