شاهد .. تدمير منزل مذيعة الجزيرة في انفجار بيروت وهذا ما حدث لأسرتها

05 أغسطس 2020 - 07:45 ص

حالة من القلق سيطرت على مذيعة الجزيرة غادة عويس بعد الكشف عن تدمير منزلها في لبنان .



ونشرت غادة صورة من منزلها ، حيث ظهرت محتويات المنزل وقد تكسرت كما تم تكسير البرواز الخاص بصورتها في المنزل.



وعلقت غادة قائلة: ربنا لطف بأهلي ببيروت الله يرحم الضحايا ويصبر اهاليهم ويشفي الجرحى ويعين الناس في هذا المصاب.



وغادة عويس هي مذيعة لبنانية الجنسية تعمل في قناة الجزيرة وتقيم في قطر.