» نجم الزمالك: وقعت للأهلي ومن لحظتها حياتي تغيرت تماما

05 أغسطس 2020 - 07:57 ص

أكد جمال حمزة - لاعب الزمالك السابق - أنه انتقل إلى النادي الأهلي على سبيل العند بعد تعامل مسئولي الزمالك معه .



وقال في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" : كنت ألعب في ماينز الألماني وفسخت تعاقدي بسبب رحيل المدير الفني الذي اختارني وبعدها عدت لنادي الزمالك فنصحوني باللعب في أي نادي 6 أشهر ثم العودة للأبيض.



وأضاف: بعدها لعبت في الجونة وتألقت وعدت للزمالك لكن فوجئت بهم يفاضلون بيني وبين لاعب آخر فرحلت غاضبا واخترت أفضل العروض وكان من الأهلي للاستفادة ماديا وللانضمام للمنتخب .



وتابع: عندما ذهبت للأهلي شعرت أن حياتي كلها تغيرت فلم أعد قادرا على رؤية أصدقائي في القلعة البيضاء أو فعل أي شيء يخص الزمالك ولم يقيدني الأهلي في قائمته الأفريقية وانتهزتها فرصة للرحيل من الفريق.



