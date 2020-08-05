أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

05 أغسطس 2020 - 09:29 ص

تقام اليوم عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

الدوري الأوروبي

شاختار دونيتسك الأوكرانى × فولفسبورج الألماني – على قناة beIN Sports HD 2 18:55 مصر، 19:55 السعودية

كوبنهاجن الدنماركى × إسطنبول باشاك شهير التركى – على قناة beIN Sports HD 1 18:55 مصر، 19:55 السعودية

مانشستر يونايتد × لاسك لينز النمساوى – على قناة beIN Sports HD 2 21:00 مصر، 22:00 السعودية

إنتر ميلان الإيطالي × خيتافى الإسبانى - على قناة beIN Sports HD 1 21:00 مصر، 22:00 السعودية

الدوري السعودي

العدالة × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

الوحدة × الشباب – السادسة والنصف مساء – على قناة KSA Sports 3 HD

النصر × الهلال – الثامنة مساء – على قناة KSA Sports 2 HD