  • الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:39 م
Advertisements
بحث متقدم
لبنان

شاهد.. أول فيديو من الجو يظهر حجم كارثة انفجار بيروت

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«الجبلاية» تحذر الزمالك والمصرى من هذا الأمر

الانفجار

وفاة ثاني مصري جراء انفجار بيروت

صورة من الواقعة

شاهد.. فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة وهروب الراهب

غرق باخرة تجارية قبالة سواحل اليمن

غرق باخرة نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها

انفجار بيروت

خسائر لبنان تتخطي 5 مليارات دولار في انفجار مرفأ بيروت

الهلال السعودى يطلب مواجهة الزمالك ودياً

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد صلاح

"صلاح" يواسى شعب لبنان

الجزيرة

شاهد .. تدمير منزل مذيعة الجزيرة في انفجار بيروت وهذا ما حدث لأسرتها

إسلام عبد الكريم

"اقتلوني بس ممكن أعرف هموت ليه؟" .. آخر كلمات طبيب المنيا المقتول غدرا

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الرياضة

الهلال السعودى يطلب مواجهة الزمالك ودياً
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

مباريات

دوريات

اووروبا

ديربي سعودى

تقام اليوم عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة للدوري الأوروبي، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

الدوري الأوروبي

شاختار دونيتسك الأوكرانى × فولفسبورج الألماني – على قناة beIN Sports HD 2       18:55 مصر، 19:55 السعودية

كوبنهاجن الدنماركى × إسطنبول باشاك شهير التركى – على قناة beIN Sports HD 1    18:55 مصر، 19:55 السعودية 

مانشستر يونايتد × لاسك لينز النمساوى –  على قناة beIN Sports HD 2 21:00 مصر، 22:00 السعودية   

إنتر ميلان الإيطالي × خيتافى الإسبانى - على قناة beIN Sports HD 1 21:00 مصر، 22:00 السعودية   

الدوري السعودي

العدالة × الاتفاق – السادسة مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

الوحدة × الشباب – السادسة والنصف مساء – على قناة KSA Sports 3 HD      

النصر × الهلال – الثامنة مساء – على قناة KSA Sports 2 HD


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا
» العثور على هيكل عظمي في حقائب سيدة وابنتها في المطار
» مفاوضات بيراميدز تضع الأهلى فى مأزق
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى بعد إصابتها في انفجار بيروت
» نجم الأهلي: تركي آل الشيخ يحب النادي أكتر من مسئولين به
» ميدو للجماهير: أرجو منكم مسامحة نجم الزمالك بعد انتقاله إلى الأهلي
» أحمد حجازي يفجر مفاجأة مدوية عن عودته إلى الأهلي
» نجم الزمالك: وقعت للأهلي ومن لحظتها حياتي تغيرت تماما
» "هيروشيما بيروت".. انفجار هز دائرة قطرها 8 كلم
» عالميا.. وفيات كورونا تتخطى حاجز الـ700 ألف
» نجم الأهلي السابق: صالح جمعة أصبح "سرابا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية