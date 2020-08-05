» نقل فنانة شهيرة للمستشفي بعد إصابتها في انفجار بيروت

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نادين نجيم
نادين نجيم

متابعات- الدويني فولي

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مستشفى

اصابة

نادين نسيب نجيم

انفجار بيروت

نُقلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إلى أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مساء الثلاثاء، وذلك لقرب منزلها من موقع الانفجار.

وقال الإعلامي اللبناني خالد المولى إن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فقدان نادين نسيب نجيم تارة، ووفاتها تارة، معلومات لا أساس لها من الصحة، مبينا أنه جرى نقلها إلى المستشفى فقط.


وكتب خالد المولى عدة تغريدات في حسابه على موقع ”تويتر“، حيث بدأها قائلا: ”كل الأخبار التي تشير إلى أن نادين نجيم مفقودة غير صحيحة، وهي بصحة جيدة. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار“.


وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ”نادين نجيم بصحة جيدة، تعرضت للإصابة نظرا لقرب منزلها من موقع الانفجار، وهي موجودة بالمستشفى بس صحتها جيدة.. رجاء ما حدا يتداول أخبار مغلوطة، وهي بكرا إن شا الله رح اتطمنكن“.

وبعدها قام بتحديث تغريدته مؤكدا أن شقيقة نادين نجيم تواصلت معها عبر الهاتف واطمأنت عليها داخل المستشفى الذي تعالج فيه، منوها بأنها ستخرج لطمأنة الجمهور بنفسها خلال الساعات المقبلة.


وتابع خالد المولى: ”وهلأ رجعت سكرت الخط مع اختها وانكتبلها عمر جديد، ورجاء ما حدا ياخد كلام غير اللي انا عم قولو هي بخير ورح تطمنكن بأقرب فرصة“.

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