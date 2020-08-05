"صلاح" يواسى شعب لبنان

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الري تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة
ترامب: جنرالاتنا يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة
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محمد عبد الحارس
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