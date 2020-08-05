"صلاح" يواسى شعب لبنان

05 أغسطس 2020 - 10:10 ص

علق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر على الانفجار الأليم الذي وقع عصر أمس بالعاصمة اللبنانية.

ونشر "صلاح" صورة لمواساة الشعب اللبناني عبر انستجرام. وكتب: pray for lebnan