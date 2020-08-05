خسائر لبنان تتخطي 5 مليارات دولار في انفجار مرفأ بيروت

05 أغسطس 2020 - 11:10 ص

كشف محافظ بيروت، اليوم الأربعاء، عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف قتلى وآلاف الجرحى.









وقال محافظ بيروت، إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، وفقا لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال "LBCI".







