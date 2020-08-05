شاهد.. فيديو مروع لما فعله انفجار بيروت في كنيسة وهروب الراهب

05 أغسطس 2020 - 11:15 ص

أظهر مقطع فيديو التقط من داخل كنيسة في بيروت، تأثر المبنى بالانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، أمس الثلاثاء، وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.









ويظهر الفيديو انقطاعا في التيار الكهربائي داخل كنيسة مار مارون في منطقة الدورة، إحدى ضواحي شمال شرقي بيروت، من جراء الانفجار الأول، حيث كان هناك راهب يقيم قداسا وبينما استمر في أداء الطقوس، حدث انفجار ثان أقوى، أدى إلى سقوط أجزاء من السقف.









وبينما كان الراهب يحاول الهرب من شدة الانفجار، تساقطت عليه أجزاء من سقف الكنيسة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن، كما لم يعرف ما إذا كان هناك مصلّون داخلها أم لا.









وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.







