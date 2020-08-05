شاهد.. أول فيديو من الجو يظهر حجم كارثة انفجار بيروت

05 أغسطس 2020 - 12:22 م

نشرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، فيديو من الجو يظهر "حجم الكارثة" الذي حدث بعد انفجار "مرفأ بيروت" أمس الثلاثاء.











وقالت قناة "LBC"، إن "شريط فيديو تم تصويره من طائرة مروحية أظهر حجم الكارثة بعد انفجار المرفأ في بيروت أمس".





وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.







