» التعليم: 88 ألف طالب حصلوا علي أكثر من 95% بامتحانات الثانوية

كشفت إحصائيات شرائح المجموع التي نشرتها وزارة التربية والتعليم عن أعداد الناجحين في امتحانات الثانوية العامة عن العام الدراسي 2019/2020 ، عن وجود ارتفاع طفيف في نسب النجاح في الشريحة أعداد الناجحين في الشريحة من 95% وحتي 100% عن العام الماضي.
وبلغت أعداد الناجحين في تلك الشريحة هذا العام 18.01 % من أعداد الطلاب الناجحين ببما يصل إلي 88 ألف و306 طالب تقريبا من مجموع الطلاب الناجحين والبالغ عددهم 290 ألف و 322 طالبا ، بينما كانت النسبة النجاح في تلك الشريحة 17.26 %.
يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، قد اعتمد أمس نتيجة النجاح العامة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ، حيث بلغت نسبة النجاح العام 81.4%.
وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب وطالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.