  • الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:06 م
Advertisements
بحث متقدم

تحذير من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال

صورة

رعب على الهواء.. مراسلة (BBC) تسقط على الأرض بسبب انفجار بيروت

لبنان

فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

منار سامي

قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

طارق شوقي

"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

صلاح

شاهد.. "صلاح" يلتقط صور مع معجبيه في دبي

مجلس النواب

«النواب» يكشر عن أنيابه لمحاربة التحرش

انفجار بيروت

إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسى» يعزى ميشيل عون فى ضحايا المرفأ بلبنان

«النواب» يكشر عن أنيابه لمحاربة التحرش

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

"الديهي" عن تبرير التحرش بملابس الفتاة: "نكفنها وندفنها أحسن"

#

جامعة الأزهر: التحرش جريمة بغض النظر عن ملابس الفتاة

#

فنان شهير: أنا معجب جدًا بذكاء وعلم الشيخ عبدالله رشدي

#

مدحت العدل يهاجم عبدالله رشدي: يجب علينا معاملته معاملة المتحرش

النواب

تحرش

لجنة تشريعية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على تعديل قانونى «العقوبات والإجراءات الجنائية» لمواجهة ظاهرتى التنمر والتحرش الجنسى لحماية المجتمع.

وشمل التعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 309 مكرر، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه.

وتضمنت عقوبات «التنمر» الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلّماً إليه بمقتضى القانون أو حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجانى، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة تضاعف فى حديها الأدنى والأقصى.

كما وافقت اللجنة على تعديل بعض أحكام قانونى «الإجراءات الجنائية» لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسى خشية النيل من السُمعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا
» شيخ الأزهر يرسل قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان: «ليست مجاملة بل واجبًا شرعيًا»
» الداخلية توقع غرامات بالجملة على عدد كبير من السائقين
» فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا
» بالأسماء.. حكام مباراة الزمالك والمصرى بالدوري
» «كارتيرون» يؤجل إعلان قائمة الفريق
» إيقاف حارس سموحة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه
» الكنيسة اللبنانية تناشد العالم التحرك لإنقاذ بيروت
» مسحة طبية لـ "بن شرقى" و "أوناجم"
» التعليم: 88 ألف طالب حصلوا علي أكثر من 95% بامتحانات الثانوية
» ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية