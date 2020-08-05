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اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا

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اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا
اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا

فتحى مجدى

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اتهمت معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد أشهر فقط من عملها في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية، كما أظهرت سجلات المحكمة.

واعتقلت الشرطة روك هايلي باردي (25 عامًا)، وهي مدرس رياضيات سابق في مدرسة باستروب الثانوية، بعد اتهامها من قبل هيئة محلفين كبرى بإقامة علاقة غير لائقة مع طالب، وهي جناية من الدرجة الثانية، وفق صحيفة "ستيتس مان" المحلية.

وقالت الشرطة إن باردي أقامت علاقة مع الطالب المراهق في 1 ديسمبر 2018، وبعد ذلك بتسعة أشهر تقريبًا - في أغسطس 2019 - تلقى المسؤولون في المدرسة نصيحة من مجهول حول العلاقة المزعومة.

وفي ذلك اليوم، تم منح المعلة إجازة إدارية مدفوعة الأجر، حسبما ذكرت الصحيفة، قبل أن يتم بقرار اتخذه مجلس إدارة المدرسة بالإجماع في نوفمبر.

وبدأت باردي العمل في المدرسة في أغسطس 2018 - قبل أشهر فقط من الحادث المزعوم. وكانت تكسب راتبًا سنويًا قدره 48،383 دولارًا، بحسب وثائق المنطقة التعليمية.

وقالت المتحدثة باسم المنطقة كريستي لي: "إن عمل هذا المعلمة لا يمثل أكثر من 1300 من المعلمين المهتمين والمخلصين والموهوبين"، مضيفة: "أساس العلاقة بين المعلم والطالب هو أساس الثقة، وعندما تنتهك تلك الثقة، فإنها تغضبنا وتحزننا".

وتخرجت باردي من جامعة ولاية تكساس في عام 2018 بدرجة البكالوريوس في الرياضيات، وفازت بجائزة ولاية تكساس للتميز الأكاديمي للرياضيات في نفس العام. وإذا أدينت، فإنها تواجه ما يصل إلى 20 سنة في السجن.

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