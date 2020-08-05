قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة اعلاميا بفتاة «التيك توك» 15 يوما للمرة الثالثة في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمه «منار» في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين حيث ووجهت النيابة تهمة التعدي على السلطات للمتهمين والأخلال بالأمن.

كانت نيابة مركز كفر شكرقررت حجز والد وشقيق وشقيقة منار سامى فتاة «التيك توك» على ذمة التحقيقات في واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبسها.

اشار هانى بسيوني محامي منار إلى إصدار المحامي العام لأول بطنطا قرار إخلاء سبيل «منار» بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بطنطا تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف حنيه غرامة وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب



