  • الأربعاء 05 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:07 م
Advertisements
بحث متقدم

تحذير من تفشي مرض نادر يهدد حياة الأطفال

صورة

رعب على الهواء.. مراسلة (BBC) تسقط على الأرض بسبب انفجار بيروت

لبنان

فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

منار سامي

قرار عاجل من المحكمة بشأن أسرة فتاة «تيك توك»

طارق شوقي

"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

رجل أعمال روسي وراء كارثة انفجار بيروت (القصة كاملة)

صلاح

شاهد.. "صلاح" يلتقط صور مع معجبيه في دبي

مجلس النواب

«النواب» يكشر عن أنيابه لمحاربة التحرش

انفجار بيروت

إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسى» يعزى ميشيل عون فى ضحايا المرفأ بلبنان

بث برامج مصرية باللغة السواحيلية في الراديو البوروندي

آخر الأخبار

مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: قمت بمنع ذبح خروف العيد في منزلنا .. روح تحتاج للرحمة

#

بث مباشر لمناسك الحج في مكة المكرمة

#

بث مباشر.. مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد

#

الزوجة الرابعة تقتل زوجها المسن بالهرم: حرقته وكنت فاكرة إني مش هتكشف

بدأ أمس بث عدداً من برامج الإذاعة المصرية المُعدة باللغة السواحيلية في الراديو البوروندي من خلال إذاعة Radio culture FM?? ? واسعة الانتشار والتي يتم بثها في كافة أنحاء بوروندي وعدد من الدول المجاورة بمنطقة شرق ووسط أفريقيا. 

وقد وجهت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، رسالة تهنئة إلى مستمعي الإذاعة البوروندية بهذه المناسبة تؤكد فيها على الدور الهام الذي تضطلع به الشبكات الإذاعية في تدعيم التواصل بين أبناء القارة الأفريقية، مضيفةً أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص مصر على تعزيز  الروابط التي تجمعها بالدول الأفريقية الشقيقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتهام معلمة بممارسة الرزيلة مع طالب عمره 15عامًا
» شيخ الأزهر يرسل قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان: «ليست مجاملة بل واجبًا شرعيًا»
» الداخلية توقع غرامات بالجملة على عدد كبير من السائقين
» فيديو مروع.. سيارة تصطدم امرأة وتقتل كلبًا
» بالأسماء.. حكام مباراة الزمالك والمصرى بالدوري
» «كارتيرون» يؤجل إعلان قائمة الفريق
» إيقاف حارس سموحة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه
» الكنيسة اللبنانية تناشد العالم التحرك لإنقاذ بيروت
» مسحة طبية لـ "بن شرقى" و "أوناجم"
» التعليم: 88 ألف طالب حصلوا علي أكثر من 95% بامتحانات الثانوية
» ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بأفريقيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية