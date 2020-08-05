بث برامج مصرية باللغة السواحيلية في الراديو البوروندي

05 أغسطس 2020 - 05:09 م

بدأ أمس بث عدداً من برامج الإذاعة المصرية المُعدة باللغة السواحيلية في الراديو البوروندي من خلال إذاعة Radio culture FM?? ? واسعة الانتشار والتي يتم بثها في كافة أنحاء بوروندي وعدد من الدول المجاورة بمنطقة شرق ووسط أفريقيا.



وقد وجهت السفيرة د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، رسالة تهنئة إلى مستمعي الإذاعة البوروندية بهذه المناسبة تؤكد فيها على الدور الهام الذي تضطلع به الشبكات الإذاعية في تدعيم التواصل بين أبناء القارة الأفريقية، مضيفةً أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرص مصر على تعزيز الروابط التي تجمعها بالدول الأفريقية الشقيقة.





