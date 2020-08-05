فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

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تداول نشطاء عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعروس كانت تخضع لجلسة تصوير خاصة بحفل زفافها، عندما اهتزت العاصمة اللبنانية بفعل الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت أمس.

وكانت الدكتورة إسراء السبلاني تخضع لجلسة تصوير مع عريسها، عندما كانت تبتسم بفخر في فستانها الأبيض الممزوج بالدانتيل حيث ظهرت بعد ظهر الثلاثاء في ساحة فارغة تقريبًا بالقرب من مكان زفافها بفندق (Le Gray) بوسط بيروت. 

ومع اقتراب مصور الفيديو من عرض باقة صفراء موضوعة على فستانها، اهتزت الكاميرا قليلاً، قبل أن ينسف الانفجار الرئيسي الفستان، ويجري المصور بعيدًا.

وفي الفيديو الذي تم مشاهدته أكثر من 2.5 مليون مرة الأربعاء، ظهر رجل يقود العروس في محاولة للفرار إلى بر الأمان. وكانت الساحة الهادئة مليئة بالدخان والزجاج المكسور. 

وأثار الفيديو تعليقات غاضبة ومتعاطفة في الوقت نفسه مع العروس التي أفسد الانفجار المروع حفل زفافها.

وعلق أحدهم: "الله يمحي ابتسامة الي سوا فيهم كذا"، بينما كتب آخر: الله يلعن لعنة العالمين من كان السبب". 

فيما علق ثالث محملاً حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله مسؤولية ما حدث، قائلاً: "كله من نصرالله عسى الله ماينصره".
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وهز انفجار أمس مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

شاهد من هنا.. 

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