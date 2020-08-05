مربية تصفع طفلاً رضيعًا.. والشرطة تحقق (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، مربية وهي تقوم بصفع طفل حديث الولادة لحمله على النوم.

وقال والد الطفل، تيان (26 عامًا)، إنه رأى جليسة الأطفال تصفع طفله من الأرداف والقدمين واليدين بعد مشاهدة صور التقطتها كاميرته الموصلة بهاتفه، وفقًا للشرطة.

وفي الفيديو يبدو أن المربية وانج مو (50 عامًا) تصفع الطفل أثناء استلقائه على السرير.

وتظهر المزيد من مقاطع الفيديو المسجلة بين 31 يوليو و 1 أغسطس، المربية على ما يبدو وهي تصفع الطفل بينما يصرخ بين ذراعيها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار". 

تم تسجيل اللقطات فى منزل الطفل فى مدينة شاهي بمقاطعة خبى بشمال الصين.

وقامت زوجة تيان بتحميل اللقطات على منصة الرسائل (ويشات) وتم مشاركتها من قبل المدونين الصينيين المؤثرين وانتشرت على موقع (ويبو) للتدوينات القصيرة.

وقال بيان للشرطة إن والد الطفل شاهد اللقطات لأول مرة يوم السبت 1 أغسطس حوالي الساعة السادسة مساءً وواجه المربية في نفس اليوم.

ثم ذهب إلى وكالة المربية مع شقيقه الأكبر، واشتكى من سوء معاملة ابنه. وقيل بعد ذلك إن أحدهما ضرب سيارتها بأداة. فيما ذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب الشرطة.

وقال الضباط إنهم يقومون بإجراء مزيد من التحقيقات. وأشاروا إلى أنهم يعاملون الحادث كحالة إدارية.

يأتي هذا بعد أن رصدت كاميرا مربية ضابط شرطة يشم ملابس داخلية لطفل صغير أثناء وجوده خارج العمل ويفحص منزل الوالدين كمشتر محتمل.

وشوهد الضابط أثناء قيامه بتمشيط سلة غسيل طفل قبل سحب قطعة ملابس ورفعها على وجهه.

شاهد من هنا.. 

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