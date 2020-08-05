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عالم يكشف السر.. لماذا تظهر رائحة السائل المنوي بالحدائق؟

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عالم يكشف السر.. لماذا تظهر رائحة السائل المنوي بالحدائق؟
عالم يكشف السر.. لماذا تظهر رائحة السائل المنوي بالحدائق؟

فتحى مجدى

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كشف عالم نباتات لغز الرائحة التي يشتمها زوار الحدائق البريطانية في هذا الوقت من العام، والتي تشبه السائل المنوي.

وهناك الكثير من المتنزهات خاصة في هذا التوقيت، لها رائحة غريبة تشبه السائل المنوي.

وقال روي فيكيري، عالم النباتات الذي يكتب لموقع "بلانتلور": "أتذكر أنني كنت في منطقة بوتني قبل حوالي 25 عامًا عندما كان الكستناء في زهرة، وأصبحت محرجًا من رائحة السائل المنوي القوية في كل مكان".

وأضاف لمراسل موقع (MyLondon) تشارلي لورنس جونز، أن هذه تسمى شجرة كستناء حلوة، وهي شائعة في جنوب شرق إنجلترا وتشتهر بثمارها اللذيذة وبرائحة الكستناء.

والكستناء الملفوفة في غلاف أخضر شائك، كانت جزءًا تقليديًا من عشاء عيد الميلاد لأجيال. 

وتميل إلى الظهور في يونيو ويوليو حتى أوائل أغسطس، وتفرز إفرازًا ثقيلًا ولزجًا يهدف إلى جذب الحشرات، وهي مصدر للرائحة التي تشبه رائحة الحيوانات المنوية.

وأحيانًا ما يتم إلقاء اللوم على الرائحة الغريبة على النباتات الأخرى - على سبيل المثال أشجار الليمون، ولكن هذا خطأ.

قال فيكيري: "زهور الكستناء الحلوة تشتم منها رائحة السائل المنوي، أما أزهار الليمون فلا. لا يمكن الخلط بين النوعين بسهولة، ولكن عندما يكبران معًا ، كما يفعلان في بعض الأحيان، يمكن للناس أن يعزوا الرائحة إلى الشجرة الخطأ".

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