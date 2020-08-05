» عم ضحية مصرية بانفجار بيروت يكشف مفاجأة في وفاته

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قال السيد أبو قصبة ، عم أحد الضحايا المصريين ، في إنفجار لبنان إنه قبل الحادث ، تحدث ابن أخيه لوالده من خلال الهاتف، وكان مفاد المكالمة أنه يريد أن يقدم مفاجأة لوالده بأنه سيعود الى مصر قريبا للزواج.


وأشار أبو قصبة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم " ، المذاع على فضائية الحياة ، أنهم استقبلوا خبر الوفاة بعد المكالمة بساعتين، ولم يستطيعوا الوصول له من خلال الهاتف.


وأوضح " أبو قصبة " ، أن مركز " سمنود "  تعرض لحالة كبيرة من القلق ، بعد حادث انفجار لبنان ، لافتا إلى أن الضحية عمره 24 عاما ، وكان عاملا بسيطا، يتولى الإنفاق على أسرته، مؤكدا أن وزارة الخارجية تواصلت معهم بعد الحادث.

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