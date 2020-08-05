لبنان يعلن وصول أول طائرة مساعدات من دولة الإمارات

أفادت وسائل اعلام لبنانية بوصول طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاعدة الجوية في ?مطار بيروت الدولي?، وعلى متتها 30 طنًّا من المساعدات والإمدادات الطبيّة، تضامنًا مع ?لبنان? جراء الإنفجار الّذي حصل ليل أمس في ?مرفأ بيروت.









ووفقا لوسائل اعلام اماراتية، قدمت ابوظبي، مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، تتضمن أدوية ومعدات الطبية، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى.









وأمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال رحلة مساعدات طارئة إلى بيروت، بعد الانفجار المميت الذي وقع مساء الثلاثاء.