ذئب بشري يعتدي على امرأتين مسنتين داخل دار للرعاية

05 أغسطس 2020 - 09:44 م



تعرضت امرأتان لاعتداء جنسي داخل دار رعاية للمسنين في مدينة مانشستر البريطانية.



وقع الحادث في وقت مبكر يوم الاثنين، عندما دخل رجل المبنى في جورتون بمانشستر وهاجم المرأتين. ولم يتم اعتقال المتهم في الواقعة، فيما وجهت الشرطة نداء للحصول على معلومات.



وقالت شرطة مانشستر، إن الرجل أسود اللون وكان يرتدي سترة بغطاء للرأس وسروال قصير، ووصفته بأنه حسن التحدث، وذا رائحة قوية.



وقالت المحققة المفتشة كلير موس: "هذا الحادث محزن للغاية للضحايا وأحبائهم وموظفي دار الرعاية. تبذل الخدمات المتخصصة كل ما في وسعها لدعم المتضررين".



وأضافت: "الاستفسارات المكثفة جارية لتحديد هوية هذا الرجل بالضبط وكيف دخل دار الرعاية. أناشد أي شخص لديه معلومات قد تساعدنا في هذا الاتصال بنا في أقرب وقت ممكن".



وتشتبه الشرطة في أن الجاني دخل دار الرعاية في شارع تايلور في حوالي الساعة 3.20 صباحًا، مع ورود تقارير عن اعتداءين جنسيين في الساعة 3.35 صباحً، بحسب صحيفة "ديلي ميرور".



وأشارت موس إلى أنه "من الواضح أننا حريصون على أن نسمع من أي شخص رأى شيئًا مريبًا يوم الاثنين، لكننا نود أيضًا أن نسمع من أي شخص يعيش في مكان قريب رأى شيئًا مريبًا في الأسابيع الأخيرة".



وتابعت: "أفهم أن هذا الحادث قد يثير قلق السكان وأحبائهم والأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المحيطة، لكني أود أن أطمئنهم أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في دار الرعاية بشكل مناسب".



ومضت قائلة": "بعد قولي هذا، أود أن أطلب من الناس توخي اليقظة والإبلاغ عن أي شيء مريب أو مقلق للشرطة دون تردد".

