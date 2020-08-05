ذئب بشري يعتدي على امرأتين مسنتين داخل دار للرعاية

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بيان مصري حاسم عن سد النهضة
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قريبًا.. زيادة معدل العبور اليومي للسفن بقناة السويس
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"التعليم" تعلن إجراءات تظلمات الثانوية العامة
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