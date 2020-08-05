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مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند

عرب وعالم

مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند
مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند

فتحى مجدى

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تقتل عشرات الأفيال سنويًا في الهند في حوادث قطارات، منذ تسيير قطار يقطع مباشرة إحدى الغابات، ما أدى إلى إصدار قرار بخفض السرعة في محاولة لإنقاذ أرواح الأفيال.


وتظهر صور التقطتها مصورة الحياة البرية روباك داستيدار، الأفيال التي تواجه خطر القتل في حوادث القطارات. 


وقال روباك: "لقد تحول مسار القطار إلى مقبرة للأفيال البرية، حيث قتل أكثر من 90 منهم، منذ بناء خط للسكك الحديدية يختنرق المسارات عبر عدد قليل من المتنزهات الوطنية، ومحميات الحياة البرية والغابات التي تحتوي على العديد من ممرات الحيوانات البرية".


ودفع تكرار الحوادث مسؤولي الغابات والسكك الحديدية إلى محاولة التوصل إلى حل، وخفض سرعات القطارات إلى 50 كم في الساعة خلال النهار و 25 كم في الساعة فقط في الليل، بحسب صحيفة "ديلي ميل".


وانخفض عدد وفيات الأفيال وإصاباتها في وقت لاحق من ذلك العام، ولكن على الرغم من القيود، تستمر القطارات في قتل الأفيال.


وقال مسؤولون ان اثنين من الفيلة قتلا بعد اصطدامهما بقطار ركاب في نهاية العام الماضي في شرقي الهند، وزينت جثتاهما بالورود قبل حرقهما في الحال.


وفي السنوات الخمس الماضية، قُتل ما لا يقل عن 26 فيلًا وأصيب العشرات في القطارات على امتداد المسار بالقرب من الحدود النيبالية، وفقًا لمسؤولي الحياة البرية.

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