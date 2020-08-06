صور لسقوط صاروخ قبل انفجار مرفأ بيروت .. و فرانس برس تكشف السر

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لصاروخ يسقط على المستودعات والمخازن قبل انفجار مرفأ بيروت .
ويظهر الفيديو والصور حريقا مشتعلا ثم يسقط بعد ذلك صاروخ .
وكذبت وكالة فرانس بريس الفرنسية هذه المقاطع مشيرة إلى أنه تم التلاعب بها وإضافة "الصاروخ" إلى المقاطع والصور .
وشككت الوكالة في التقارير التي تحدثت عن كون الانفجار بسبب حادث نفذه الطيران الإسرائيلي .
وتقول الرواية الرسمية اللبنانية أن الكارثة نتجت عن غياب التدابير الوقائية عن مخزن لنيترات الأمونيوم في المرفأ.
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