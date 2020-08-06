صور لسقوط صاروخ قبل انفجار مرفأ بيروت .. و فرانس برس تكشف السر

06 أغسطس 2020 - 07:16 ص

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لصاروخ يسقط على المستودعات والمخازن قبل انفجار مرفأ بيروت .



ويظهر الفيديو والصور حريقا مشتعلا ثم يسقط بعد ذلك صاروخ .



وكذبت وكالة فرانس بريس الفرنسية هذه المقاطع مشيرة إلى أنه تم التلاعب بها وإضافة "الصاروخ" إلى المقاطع والصور .



وشككت الوكالة في التقارير التي تحدثت عن كون الانفجار بسبب حادث نفذه الطيران الإسرائيلي .



وتقول الرواية الرسمية اللبنانية أن الكارثة نتجت عن غياب التدابير الوقائية عن مخزن لنيترات الأمونيوم في المرفأ.

