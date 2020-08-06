» معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج

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محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة أنباءًا محزنة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين.

وقالت في مداخلة تلفزيونية مع برنامج التاسعة إنه مصاب بالزهايمر وأن مرضه ليس له علاج.

وقالت في المداخلة: الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفه هنعمل ايه، الواحد بيقول يارب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه.

تابعت: حالته ساعات تبقا إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات اتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما احنا عارفين تطورات الموضوع، لكن عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيره بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية.. يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا.

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