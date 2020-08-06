بيع نادي روما الإيطالي بهذا المقابل

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روما

متابعات- الدويني فولي

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ايطاليا

بيع

مقابل

روما


أعلن نادي روما الإيطالي عن انتقال ملكية النادي إلى مجموعة فريدكين الأمريكية.


وبحسب موقع النادي الرسمي، تم توقيع العقود مساء الأربعاء، وتقدر الصفقة بـ591 مليون يورو مقابل 86.6% من أسهم النادي، ويتوقع أن تستكمل الصفقة بنهاية أغسطس 2020.


ويحق للملاك الحاليين وفق شروط محددة إلغاء الصفقة في حال عدم إتمامها بحلول 17 أغسطس والاحتفاظ بالدفعة المقدمة المودعة، أو الاتفاق على تمديد هذا التاريخ.


وبموجب العقد، يتوجب على الملاك الجدد عند استكمال صفقة الاستحواذ تقديم عرض إلزامي لشراء الحصة المتبقية من أسهم النادي والمقدرة بـ 13.4% وفق الأنظمة والقوانين الإيطالية.


وأكد رئيس النادي، جيم بالوتا، أن التوصل لاتفاق مع مجموعة فريدكين جاء بعد أن أظهر دان وريان فريدكين التزامهم بإنهاء صفقة الاستحواذ ونقل النادي لمستقبل أكثر إيجابية.


ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فريدكين، دان فريدكين: "سعداء بأخذ هذه الخطوات ونتطلع لإنهاء الصفقة بأقرب وقت. نريد أن نصبح جزءاً من هذه المدينة وأن نصبح من عائلة روما".

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