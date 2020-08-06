تهز السعودية.. يقتل زوجته وشقيقه ويهرب لمكان مجهول

06 أغسطس 2020 - 10:46 ص

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، القبض على سعودي، بعد ساعات من قتله لزوجته وشقيقه بحي الشرائع، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.









وأقدم المواطن السعودي الليلة البارحة، على قتل زوجته بآلة حادة، إثر خلافات بينهما، وأثناء خروجه من منزله وجد شقيقه فحدثت مشادة كلامية بينهما، فأطلق النار عليه، ليرديه قتيلًا في الحال.







