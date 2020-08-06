محافظ بيروت: لم نلمس أي مساعدات جدية من الدول حتى الآن

06 أغسطس 2020 - 11:10 ص





رد مروان عبود، محافظ بيروت، علي التصريحات المتداولة بشأن وصول قيمة الأضرار المباشرة للانفجار إلى 15 مليار دولار، قائلًا: "أنا لا أقول ذلك ، هذا لم يحدث ".



وأوضح "عبود"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن الأضرار المباشرة من 3 لـ5 مليارات دولار، أما الأضرار غير المباشرة الناتجة عن إضاعة فرص اقتصادية ستؤدي إلى تراكم الأضرار لتصل إلى 15 مليار دولار يجب أن نفرق بين الضرر المباشر وغير المباشر.



وتابع: "لم نلمس أي مساعدات أو عروض جدية من الدول حتى الآن، ومازلنا نتعامل مع الأمور بجهودنا الذاتية".



وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.



و اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

