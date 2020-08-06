" الإبراشي": لبنان يدفع ثمن صراع الكبار

06 أغسطس 2020 - 11:20 ص





عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على انفجار مرفأ بيروت، قائلا: " هناك حروب بالوكالة تدار في لبنان، والشعب اللبناني هو من يدفع الثمن، لبنان يدفع ثمن صراع الكبار عن أرضه".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، قائلا :"الأنظار والقلوب تتجه الآن إلى بيروت، لبنان يحتاج لإنقاذ حقيقي، ويحتاج لتدخلات بلا مصالح وطوق إنقاذ بلا أهداف".



وتابع: "تفجير لبنان ضخم وكان بمثابة الجحيم ولا يمكن أن يفارق الأذهان أبدًا"، مؤكدًا أن لبنان تحتاج لإنقاذ بدون أي أجندات.



وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.



وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.



واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

