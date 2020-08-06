» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"

06 أغسطس 2020 - 11:35 ص





يستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة.

ويتدرب الفريق اليوم استعداداً لمباراة إنبي المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري والتى تُعد الأولى للأحمر بعد فترة طويلة من التوقف لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.



