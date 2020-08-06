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مادلين طبر: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

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الرئيس السيسي
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مادلين طبر



نعت الفنانة اللبنانية مادلين طبر ، شعبها أثر الانفجار الضخم الي تعرض له مرفأ بيروت أمس الثلاثاء .

 وقالت "طبر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حبايب مصر" المذاع علي فضائية " الحدث اليوم"، إن من سمح بوجود هذه المواد المتفجرة بمرفأ بيروت يعد مجرم ولا بد من محاسبته.

 وأضافت ،قائلة :" المصيبة اللي حصلت عاوزة معجزة، إحنا محتاجين شخص زي الرئيس عبدالفتاح السيسي يتولي الحكم بلبنان".

 وشهدت بيروت أول أمس انفجار مخزن المرفأ الذى تسبب فى موجة انفجارية هائلة ، تشابهت فى شكلها لتلك الموجة الانفجارية التى خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيران برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانين".

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