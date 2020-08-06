» الأوقاف تعلن تعافي 48 حالة بمستشفى الدعاة

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صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن عدد المتعافين من مصابي كورونا الذين تلقوا العلاج  بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمصر الجديدة قد بلغ اليوم الخميس، ثمانية وأربعين متعافيا ومتعافية  من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحمد لله رب العالمين. 

من جانبهم أشاد المتعافون من فيروس كورونا من المعالجين بمستشفى الدعاة إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفي. 

وهنأت المستشفى المتعافين، بتمام الشفاء والعافية وتتمنى الشفاء لجميع المرضى ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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