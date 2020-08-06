» أول تحرك من محافظ الغربية بشأن العقار المنهار

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اتخذ محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي قرارًا عاجلًا منذ قليل، بعد واقعة انهيار منزل بمنطقة الراجحي في المحلة الكبري.

وأصدر “رحمي”، توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اللواء حاتم زين العابدين، بضرورة إخلاء محيط 3 منازل أخرى آيلة للسقوط بمحيط المنزل السكني المنهار بمنطقة الرجبي.

دفعت قبل قليل هيئة الإسعاف بالغربية ب 9 سيارات اسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة الرجبى بالمحلة.
ومن جانبها تقوم قوات الدفاع المدني بمحاولة استخراج ضحايا او مصابين من تحت الانقاض.

وكانت منطقة الرجبي، بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، شهدت قبل قليل انهيار عقار سكني، مكون من 5 طوابق بشكل مفاجئ.


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