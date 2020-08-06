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فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك بفرنسا

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فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك بفرنسا
فيديو.. مسلح يحتجز 6 رهائن داخل بنك بفرنسا

فتحى مجدى

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احتجز مسلح، الخميس، ست رهائن في فرع بنك في مدينة لوهافر شمالي فرنسا.

وتعمل الشرطة تعمل على تحرير الرهائن الذين احتجزهم مسلح حاول على فرع بريد في بوليفارد دي ستراسبورج، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بالفعل.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية، فقد هاجم شخص مسلح يبلغ من العمر 34 عامًا، له تاريخ نفسي معروف قبل وقت قصير من الساعة 4.45 مساءً بتوقيت جرينتش. 

وتخشى الشرطة من أن الرجل الذي يحتجز الرهائن مسلح بالمتفجرات، لكن لم يتم تأكيد ذلك.

وتُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي الطريق بأكمله محاطًا بنقاط تفتيش للشرطة في التقاطع، مع وجود رجال إطفاء وسيارات إسعاف في الموقع.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وتم الإفراج عن رهينتين حتى الساعة 6.15 مساءً بتوقيت جرينتش وهويتهما غير معروفة.

وقالت الشرطة الفرنسية على "تويتر" إنها تجري عملية في بوليفارد دي ستراسبورج لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقدم المهاجم العديد من المطالب، لكن لم يتم تلبيتها ولا يزال المفاوض موجودًا في الموقع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة إنه يتابع "الوضع في لوهافر باهتمام كبير". وأضاف أنه على اتصال وثيق أيضًا بالحاكم والمدير العام للشرطة الوطنية.

شاهد من هنا..

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