شاهد.. حريق هائل في ساحة قطار الحرمين بالسعودية

06 أغسطس 2020 - 09:46 م

نشرت وسائل إعلام سعودية، مشاهد من حريق هائل اندلع فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية فى المملكة العربية السعودية، فيما تباشر قوات الدفاع المدني بجدة محاولات السيطرة على الحريق.

ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، مقطع فيديو لاندلاع الحريق، معلقة: "الدفاع المدني بـ جدة يباشر إخماد حريقًا اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وفي وقت سابق، نجحت قوات الدفاع المدنى في المملكة العربية السعودية في السيطرة على حريق ضخم اندلع الثلاثاء، فى سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن.