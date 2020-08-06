رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف كواليس كارثة بيروت

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كشف فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، كواليس انفجار بيروت قائلا: "أصل المشكلة بدأت فى العام 2014 حينما أرست سفينة على مرفأ بيروت كانت متجهة إلى جورجيا، وأفرغت حمولاتها من المواد الخطرة فى المرفأ وظلت فى لبنان 6 سنوات حتى الانفجار".
وأضاف السنيورة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن انفجار بيروت أدى إلى خسائر كبيرة جدا ماديا وبشريا، ولابد من إجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.
وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الواقع فى لبنان حاليا يؤكد أن الأشخاص الصغار هم من يظهرون فى المشهد داخل المؤسسات والموانئ والجمارك وغيرها، متابعا بقوله: "مشكلة انفجار بيروت يجب أن ينظر إليها من زاوية أخرى وهي الزاوية التي يجب أن نعود إلى أصلها، ويجب أن يتم إجراء التحقيقات مع جميع المسئولين المتورطين فى الانفجار الكبير".

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