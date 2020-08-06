رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف كواليس كارثة بيروت

06 أغسطس 2020 - 10:20 م

كشف فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، كواليس انفجار بيروت قائلا: "أصل المشكلة بدأت فى العام 2014 حينما أرست سفينة على مرفأ بيروت كانت متجهة إلى جورجيا، وأفرغت حمولاتها من المواد الخطرة فى المرفأ وظلت فى لبنان 6 سنوات حتى الانفجار".



وأضاف السنيورة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، أن انفجار بيروت أدى إلى خسائر كبيرة جدا ماديا وبشريا، ولابد من إجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.

