» رئيس هيئة قناة السويس يكشف المكاسب الحقيقية للقناة الجديدة

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المصريون ـ متابعات

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رئيس هيئة قناة السويس يكشف تأثير "كورونا" على القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لو لم نحفر قناة السويس الجديدة، لأصبحت مصر فى مأزق كبير فى ظل الأزمات الكبيرة التى يمر بها العالم، والتى أثرت بشكل كبير على اقتصاديات العالم، وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا.
أضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن حفر قناة السويس الجديدة منح القناة اعتمادية وتصنيف أعلى عالميا، وهو ما جعل هناك سفن عملاقة تمر من خلالها فى السنوات الماضية، منذ تدشين المشروع.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن الانتظار فى قناة السويس شمالا وجنوبا، أصبح غير موجود، بعد حفر القناة الجديدة، كما أن الوضع بات أكثر أمانا وأسرع فى العبور، مؤكدا أن الحمولات بقناة السويس خلال العام الحالى، سجلت مليار و210 مليون طن، فيما سجل العائد أكثر من 5 مليون دولار.
وأشار الفريق أسامة ربيع، قائلا: "انخفاض سعر البترول وكل الأزمات العالمية كانت قادرة أن تؤثر سلبيا على مصر وقناة السويس، لو مكناش حفرنا قناة السويس الجديدة، ورغم أن التجارة العالمية انخفضت مؤخرا ولكن الحمد لله حققنا زيادة فى عدد السفن 828 سفينة".
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس كان يعبر بها 24 سفينة فى اليوم، ولكن بعد حفر القناة الجديدة أصبح يعبر 60 سفينة يوميا، بعد القضاء على الانتظار، متابعا: "خطة تطوير الممر الملاحى تمضى بخطى ثابتة، كما يتم تطويل الأسطول.. وبسبب الخدمة الرقمية والتحول الرقمي أصبحت الخدمات سهلة وتسير بشكل أكبر فيما يخص المرور فى قناة السويس".
وأكد أن قناة السويس الجديدة قضت على أحلام المنافسة، وأصبحت قناة السويس الممر الأوحد والرئيسي فى العالم كله للعبور".
 

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