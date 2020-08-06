» حريق جديد بمحطة قطار الحرمين بـ«سليمانية جدة»

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نشب حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية فى المملكة العربية السعودية، فيما تباشر قوات الدفاع المدني بجدة محاولات السيطرة على الحريق.
ونشرت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، مقطع فيديو لاندلاع الحريق، معلقة: "الدفاع المدني بـ جدة يباشر إخماد حريقًا اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن"- بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ.
وفي وقت سابق، نجحت قوات الدفاع المدنى في المملكة العربية السعودية في السيطرة على حريق ضخم اندلع الثلاثاء، فى سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن.
وسيطرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية في محافظة رماح السعودية على حريق هائل شب في سوق بيع الأعلاف بالمحافظة، حيث يعد هذا الحريق الثاني في أحد الأسواق الكبيرة على مستوى منطقة الرياض

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