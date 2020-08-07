الإفراج عن خامس رهينة في عملية للشرطة الفرنسية بمنطقة لو هافر

07 أغسطس 2020 - 12:00 ص

قال مسئول بنقابة الشرطة في فرنسا إنه جرى تحرير خامس رهينة من مصرف فرنسي احتجز فيه مسلح عددا من الرهائن مشيرا إلى أنه لم يبق سوى رهينة واحدة.



وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز من مسرح الحادث رجلا يجري إخراجه من المصرف الواقع ب منطقة لو هافر شمال غربي فرنسا بصحبة ضابط شرطة.









