أثيوبيا تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط

وأشار بكري إلى أن إثيوبيا كتبت أن مصر تستولي على كامل مياه النيل وتتركنا دون مياه ولا زراعة بينما البيانات الرسمية لإثيوبيا تقول أنهم يزرعون 84 مليون فدان بينما تزرع مصر 8.6 مليون فدان.



وكشف بكري أن إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية يتغذون على مياه الأمطار والمراعي الطبيعية، مقارنة بـ 8 ملايين رأس في مصر تتغذى على البرسيم الذي أثر على محصول القمح وجعل مصر من أكبر مستورديه عالميا، موضحا أن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 3 أضعاف نصيب المواطن المصري، كما أن الطبيعة الجغرافية لإثيوبيا تساعدها على توليد الكهرباء من الرياح.

واستطرد بكري أنه طبقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، فإن الأبقار والماشية في أثيوبيا تستهلك 500 مليار متر مكعب كل ثلاث سنوات أي نحو 170 مليار متر مكعب في السنة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن إثيوبيا تزرع وقودا حيويا فقط بمساحة 10 ملايين فدان، أي أكبر من كل المساحة الزراعية في مصر وأنها تصدر البن العضوي، كما أنها ثاني أكبر مصدر في العالم للغذاء العضوي لكل دول العالم.