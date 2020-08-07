أحمد موسى: انفجار لبنان يتشابه مع تفجير هيروشيما

07 أغسطس 2020 - 12:40 ص

قال الإعلامي أحمد موسى إن بيروت عاشت ليلة عصيبة أم الأول بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية.



وتابع موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما حدث في بيروت يشبه لقاء أمريكا القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان وهو ما تسبب في استسلام اليابان وقتها.



وأشار موسى أن الرئيس السيسي أول من بادر بالاتصال بنظيره اللبناني وأرسلت مصر مساعدات عاجلة إلى الأشقاء في لبنان.



وأضاف أن مئات الضحايا والاف المصابين سقطوا فضلا عن تشرد عدد كبير والأزمة الغذائية التي تبعت الانفجار في أكبر ميناء والذي كان يحوي كميات كبيرة من الأغذية المخزنة.



وتساءل موسى عن توقيت الانفجار وتزامنه مع حكم من محمكمة العدل الدولية حول جريمة قتل رفيق الحريري مع تهديدات من حسن نصر الله زعيم حزب الله لمن يقترب من قتلة الحريري مؤكدا أن حزب الله هو من يدير لبنان بقوة السلاح.



وواصل تساؤلاته حول تبعية محزن الأسلحة والمتفجرات لحزب الله وما هو دور اسرائيل مشيرا إلى أن التحقيقات ستظهر الحقائق على مدار الأيام المقبلة.









