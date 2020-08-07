» 9 مليون دولار لدعم بيروت من الأمم المتحدة

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أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقوم بدعم للبنان بعد الانفجار الدامي في بيروت بمبلغ 9 مليون دولار .

 وقال فرحان حق  نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأموال من الصندوق الإنساني اللبناني وستتبعها أموال إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة .

و أضاف في تصريحات صحفية أن الأمم المتحدة تجري تقييم للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت لافتا إلي أنه من المتوقع أن يتم عقد اجتماع الاثنين المقبل لإبلاغ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لمساعدة لبنان .

جدير بالذكر أن الانفجار وقع في مستودع بمرفأ بيروت وكان مخزن به 2750 طن من مادة نترات الألومنيوم التي يتم استخدامها كسماد زراعي كما يمكن استخدامها في صنع المتفجرات .


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