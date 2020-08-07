  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:33 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

إطلاق صافرات الإنذار في الخليل

" كورونا" في الهند

الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"

انفجار بيروت

9 مليون دولار لدعم بيروت من الأمم المتحدة

ارشيفية

قتلي و جرحي في انهيار عقار و مازال البحث عن مفقودين في المحلة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

انفجار بيروت

أحمد موسى: انفجار لبنان يتشابه مع تفجير هيروشيما

البرلماني مصطفي بكري

أثيوبيا تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا في مصر

"مكافحة كورونا": مصر اقتربت نهائياً من صفر إصابات ولكن

انفجار بيروت

رئيس وزراء لبنان الأسبق يكشف كواليس كارثة بيروت

الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"

عرب وعالم

" كورونا" في الهند
" كورونا" في الهند

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

عداد "كورونا".. رقم صادم للإصابات حول العالم

#

إسرائيل تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا

#

قفزة جديدة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

#

الهند تسجل رقما قياسيا في عدد المصابين بـ" كورونا"

الهند

كورونا

كوفيد -19

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في الهند تجاوز 2 مليون مصاب ، حيث تم تسجيل 62538 إصابة جديدة خلال الأربع و عشرين ساعة الماضية ليصبح الإجمالي 2027075 مصاب.

كما بلغت حالات الوفيات بمرض " كوفيد – 19 " 41 ألف و 585 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد .

ولفت الخبراء إلي أن الأعداد المسجلة أقل من الأعداد الحقيقية لأن السلطات الصحية لا تجري فحوصا إلا لمن تظهر عليهم الأعراض .

وتماثل للشفاء حوالي مليون و 378 ألف هندي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة إلا أن هناك 8944 مصاب في حالة حرجة بالمستشفيات .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل
» الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"
» 9 مليون دولار لدعم بيروت من الأمم المتحدة
» قتلي و جرحي في انهيار عقار و مازال البحث عن مفقودين في المحلة
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» "البنتاجون": مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت
» كارثة بيروت.. سفيرة لبنان بالأردن تقدم استقالتها
» حريق جديد بمحطة قطار الحرمين بـ«سليمانية جدة»
» الأمم المتحدة تفرج عن 9 ملايين دولار لدعم مستشفيات بيروت
» رئيس هيئة قناة السويس يكشف المكاسب الحقيقية للقناة الجديدة
» ضابطة تمارس الرزيلة مع سجين محبوس مدى الحياة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية