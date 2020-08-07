» الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"

07 أغسطس 2020 - 09:22 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في الهند تجاوز 2 مليون مصاب ، حيث تم تسجيل 62538 إصابة جديدة خلال الأربع و عشرين ساعة الماضية ليصبح الإجمالي 2027075 مصاب.

كما بلغت حالات الوفيات بمرض " كوفيد – 19 " 41 ألف و 585 حالة وفاة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد .

ولفت الخبراء إلي أن الأعداد المسجلة أقل من الأعداد الحقيقية لأن السلطات الصحية لا تجري فحوصا إلا لمن تظهر عليهم الأعراض .

وتماثل للشفاء حوالي مليون و 378 ألف هندي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة إلا أن هناك 8944 مصاب في حالة حرجة بالمستشفيات .