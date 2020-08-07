» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صافرات الإنذار في منطقة الخليل ولم يعلن عن السبب .
وأشار البيان الذي أصدره الجيش إلي أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا لافتا إلي أنه كان هناك اشتباه كذاب لتسلل طائرة مسيرة ولكن لم يتم إطلاق أي نوع من النيران .
وكان التوتر تصاعد الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية حسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث قال أن تل أبيب ستقوم بكل ما يمكنها من أجل الدفاع عن نفسها .
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