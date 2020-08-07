» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل

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متابعات- أمينة عبد العال

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الجيش الإسرائيلي

الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صافرات الإنذار في منطقة الخليل ولم يعلن عن السبب .

 وأشار البيان الذي أصدره الجيش إلي أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا لافتا إلي أنه كان هناك اشتباه كذاب لتسلل طائرة مسيرة ولكن لم يتم إطلاق أي نوع من النيران .

وكان التوتر تصاعد الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية حسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث قال أن تل أبيب ستقوم بكل ما يمكنها من أجل الدفاع عن نفسها .

 


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