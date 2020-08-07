» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل

07 أغسطس 2020 - 09:28 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صافرات الإنذار في منطقة الخليل ولم يعلن عن السبب .

وأشار البيان الذي أصدره الجيش إلي أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا لافتا إلي أنه كان هناك اشتباه كذاب لتسلل طائرة مسيرة ولكن لم يتم إطلاق أي نوع من النيران .

وكان التوتر تصاعد الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية حسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث قال أن تل أبيب ستقوم بكل ما يمكنها من أجل الدفاع عن نفسها .