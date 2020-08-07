» قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب

07 أغسطس 2020 - 10:11 ص

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار للقانون الدولي علي قانون الغاب .

و أشار " قرقاش" في تغريدته علي صفحته الرسمية علي " تويتر إلي أن نظام القانون الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول و يحفظ الأمن والسلام ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرع في التغول السياسي علي حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية .

جدير بالذكر أن كلا من مصر واليونان وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهم خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوي دندياس إلي القاهرة .