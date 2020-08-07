  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
بحث متقدم
شيكابالا

الزمالك يكشف حقيقة عروض شيكابالا الأمريكية

لبنان

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلا

الإعلامي محمد موسي

محمد موسى: اللي عمل كدا هيتعرف و هنجيبه

صورة من الواقعة

انفجار في مبنى سكني بمدينة إيلات الإسرائيلية

سد النهضة

رسالة مصرية عاجلة لأثيوبيا بشأن السد

أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري العام

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

حبس 4 سماسرة هجرة غير شرعية بالإسكندرية 4 أيام

غرق 39 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل دولة عربية

الفريق مهاب مميش

"خلال عامين" ..مميش يزف بشرى سارة للمواطنين

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب

ارشيفية

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر

غرق 39 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل دولة عربية

عرب وعالم

حبس 4 سماسرة هجرة غير شرعية بالإسكندرية 4 أيام
حبس 4 سماسرة هجرة غير شرعية بالإسكندرية 4 أيام

وكالات- الدويني فولي

غرق

هجرة غير شرعية

سواحل

موريتانيا

لقي 39 مهاجرا غير شرعي، مصرعهم قبالة السواحل الموريتانية، بحسب ما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، بعد غرق مركب كانوا يستقلونه باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وكتب فنسان كوشيتيل المسؤول في المفوضية في تغريدة على ”تويتر“،  ”حادث غرق جديد قبالة نواذيبو شمال موريتانيا لمركب يقل نحو أربعين شخصا وهناك ناج وحيد“.


وأضاف أن هذا الناجي يتلقى العلاج حاليا في أحد المستشفيات في موريتانيا، مشيرا إلى أن جميع من كان على المركب ماتوا جميعا.


وأكدت مصادر أمنية موريتانية الخبر، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الحادث.


وشهدت الشواطئ الموريتانية مؤخرا الكثير من الحوادث راح ضحيتها العشرات من المهاجرين، كان آخرهم 60 مهاجرا لقوا مصرعهم أواخر العام الماضي، بعد غرق قاربهم قبالة مدينة نواذيبو، شمال موريتانيا، وأعلنت السلطات الموريتانية إنقاذ وإيواء 85 مهاجرا، من أصل 180 كانوا على متن القارب.


كما أوقف خفر السواحل الموريتانية خلال الأشهر الأخيرة، عشرات المهاجرين الأفارقة، كانوا يهمون بمغادرة الشواطئ الموريتانية باتجاه جزر الكناري الإسبانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "معيط": مصر الدولة الوحيدة التي احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية
» التضامن تعيد أطفال لأسرهم في الشرقية وأسيوط والجيزة
» بشري لجماهير الأهلي قبل موقعة إنبي
» إقامة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة
» روسيا: اللقاح الأولي ضد كورونا لكبار السن والأطباء
» قرقاش : ترسيم الحدود البحرية بين مصر و اليونان انتصار علي قانون الغاب
» زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر
» كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب " كورونا"
» إطلاق صافرات الإنذار في الخليل
» الهند تعلن رقم صادم للإصابات بفيروس " كورونا"
» 9 مليون دولار لدعم بيروت من الأمم المتحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية